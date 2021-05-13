150 перепелов сгорели в Карелии

В пожарно-спасательную службы Петрозаводска поступило сообщение о возгорании в частном гараже на Лесном проспекте.

Сигнал тревоги прозвучал вчера в седьмом часу утра. Через пять минут первые пожарные расчеты уже были на месте происшествия.

Чтобы попасть внутрь горящего гаража, брандмейстерам пришлось при помощи двух бензорезов вскрывать двери гаража.

С огнем пожарные справились быстро, но он успел натворить бед. В результате пожара в гараже было повреждено имущество, погибли 150 перепелов.

Помимо этого в двух соседних гаражах было повреждено имущество на общей площади 18 квадратных метров.

По какой причине произошел этот пожар, и материальный ущерб сейчас устанавливают специалисты. // Фото: russkie-perepela.ru