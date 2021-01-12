Восемь человек погибли в страшном пожаре в жилом доме в Екатеринбурге

Девятиэтажка загорелась в ночь на 12 января на улице Рассветной в Екатеринбурге. В результате ЧП погибли восемь человек, в том числе один ребенок 2013 года рождения. В прокуратуре ТАСС сообщили, что погибшие были обнаружены на втором, пятом и девятом этажах. Также в больницу доставили 17-летнего подростка с ожогами и отравлением угарным газом.

В областном главке полиции рассказали, что установлены личности двух погибших женщин, в том числе мамы погибшего ребенка. Женщина просила о помощи в Twitter.

«Горим. Вызовите пожарных. Я с ребенком взаперти. Квартира снизу горит, задыхаемся»,

- успела написать женщина.

Спасатели эвакуировали 90 человек, в том числе девять детей. Людей разместили в пожарных автомобилях. Площадь возгорания составила 30 кв. м, по всем этажам было плотное задымление. По словам жильцов, пожар случился в квартире на втором этаже. В ликвидации возгорания участвовали 30 спасателей. Следователи возбудили уголовное дело. В качестве предварительной причины пожара называется неосторожное обращение с огнем.

11 января в столице Карелии также случился пожаре в жилом доме, погибла женщина. (фото 66.mchs.gov.ru)