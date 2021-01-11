11 января 2021, 19:29
Следователи устанавливают причину гибели женщины в Петрозаводске
МЧС опубликовало фотографии с места пожара
Следком Карелии проводит проверку по факту гибели женщины при пожаре в Петрозаводске.
«При локализации пожара в одной из квартир обнаружено тело женщины, которая там проживала. Причины возгорания и смерти потерпевшей устанавливаются»,
- сказано в сообщении следователей.
В ходе проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, днем 11 января в переулке Прибрежный загорелся деревянный жилой дом. Сообщалось об одном погибшем и одном пострадавшем. Движение транспорта оказалось затруднено. (фото МЧС по РК)