Следователи устанавливают причину гибели женщины в Петрозаводске

Следком Карелии проводит проверку по факту гибели женщины при пожаре в Петрозаводске.

«При локализации пожара в одной из квартир обнаружено тело женщины, которая там проживала. Причины возгорания и смерти потерпевшей устанавливаются»,

- сказано в сообщении следователей.

В ходе проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, днем 11 января в переулке Прибрежный загорелся деревянный жилой дом. Сообщалось об одном погибшем и одном пострадавшем. Движение транспорта оказалось затруднено. (фото МЧС по РК)