Серьезный пожар в Петрозаводске, погиб один человек

Серьезный пожар произошел сегодня в Петрозаводске. В переулке Прибрежный загорелся жилой дом. В 15:11 пожарно-спасательные подразделения города привлекались для ликвидации возгорания. На тушение огня было брошено 16 спасателей. По сообщению МЧС по Карелии, в 18:30 пожар был ликвидирован.

Пользователи соцсети сообщали в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» о пожаре и трудностях с проездом в сторону Пятого поселка:

«От Муезерской в сторону Дома мод не проехать. Пожарные, скорая помощь»

«Ул. Муезерская стоит. Пожар. Дорога перекрыта. Ищите пути объезда заранее».

Участники сообщества также выложили видео горящего строения.

На следующих кадрах уже видны машины пожарных.

По информации ИА «Республика», на пепелище было обнаружено тело человека. Еще один человек пострадал – его отвезли в больницу.