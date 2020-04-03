03 апреля 2020, 18:29
Восемь человек погибли на дорогах Карелии с начала 2020 года
В Госавтоинспекции поделились печальной статистикой дорожно-транспортных происшествий республики
Восемь человек погибли в результате ДТП, произошедших на карельских дорогах. Кроме того, еще 185 получили травмы различной тяжести, рассказали в ГИБДД Карелии.
«Основными причинами совершения ДТП является неправильный выбор скорости движения в конкретных дорожных условиях, а так же опасные маневры с выездом на полосу встречного движения»,
- сообщили дорожные полицейские.
Сотрудники ГИБДД добавили, что самым распространенным нарушением ПДД у карельских водителей остается превышение установленной скорости движения. С начала года работники Госавтоинспекции зафиксировали более 65 тысяч нарушений скоростного режима. Кроме того, более 530 автомобилистов были привлечены за нарушения при выполнении обгона с выездом на «встречку».