Восемь человек погибли на дорогах Карелии с начала 2020 года

Восемь человек погибли в результате ДТП, произошедших на карельских дорогах. Кроме того, еще 185 получили травмы различной тяжести, рассказали в ГИБДД Карелии.

«Основными причинами совершения ДТП является неправильный выбор скорости движения в конкретных дорожных условиях, а так же опасные маневры с выездом на полосу встречного движения»,

- сообщили дорожные полицейские.

Сотрудники ГИБДД добавили, что самым распространенным нарушением ПДД у карельских водителей остается превышение установленной скорости движения. С начала года работники Госавтоинспекции зафиксировали более 65 тысяч нарушений скоростного режима. Кроме того, более 530 автомобилистов были привлечены за нарушения при выполнении обгона с выездом на «встречку».