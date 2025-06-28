Ворота рухнули на детей в российском регионе

В гостевом комплексе в Челябинской области ворота рухнули на детей. Следователи возбудили уголовное дело. 52-летнему индивидуальному предпринимателю инкриминируют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Инцидент случился 26 июня в комплексе «Хутор Увильды» в поселке Рипус. Три отдыхавшие в комплексе девочки в возрасте от шести до семи лет закрывали выдвижные ворота, конструкция упала на них. Двух из них госпитализировали с травмами.

Следователи устанавливают обстоятельства инцидента. © «Петрозаводск говорит»