28 июня 2025, 15:53
Ворота рухнули на детей в российском регионе
Две девочки травмированы во время отдыха
фото телеграм-канал Челябинский Следком
В гостевом комплексе в Челябинской области ворота рухнули на детей. Следователи возбудили уголовное дело. 52-летнему индивидуальному предпринимателю инкриминируют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Инцидент случился 26 июня в комплексе «Хутор Увильды» в поселке Рипус. Три отдыхавшие в комплексе девочки в возрасте от шести до семи лет закрывали выдвижные ворота, конструкция упала на них. Двух из них госпитализировали с травмами.
Следователи устанавливают обстоятельства инцидента. © «Петрозаводск говорит»