28 июня 2025, 15:19
Еще один самолет разбился сегодня в России, люди погибли
Легкомоторный самолет мог потерпеть крушение неподалеку от подмосковной Коломны из-за неисправности двигателя
фото «Петрозаводск говорит»
Легкомоторный самолет разбился 28 июня в Подмосковье. На месте авиакатастрофы найдены тела четырех погибших.
Самолет Як-18 упал в поле и загорелся, возгорание потушили, сообщает телеграм-канал 112. ЧП произошло недалеко от Коломны. На земле разрушений нет. Среди одной из версий авиакатастрофы – неисправность двигателя из-за перегрева.
Утром в Приморском крае разбился легкомоторный самолет, пилот не выжил. © «Петрозаводск говорит»