Еще один самолет разбился сегодня в России, люди погибли

Легкомоторный самолет разбился 28 июня в Подмосковье. На месте авиакатастрофы найдены тела четырех погибших.

Самолет Як-18 упал в поле и загорелся, возгорание потушили, сообщает телеграм-канал 112. ЧП произошло недалеко от Коломны. На земле разрушений нет. Среди одной из версий авиакатастрофы – неисправность двигателя из-за перегрева.

Утром в Приморском крае разбился легкомоторный самолет, пилот не выжил. © «Петрозаводск говорит»