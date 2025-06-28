28 июня 2025, 15:19
Происшествия

Еще один самолет разбился сегодня в России, люди погибли

Легкомоторный самолет мог потерпеть крушение неподалеку от подмосковной Коломны из-за неисправности двигателя
клен на фоне облаков
фото «Петрозаводск говорит»

Легкомоторный самолет разбился 28 июня в Подмосковье. На месте авиакатастрофы найдены тела четырех погибших.

Самолет Як-18 упал в поле и загорелся, возгорание потушили, сообщает телеграм-канал 112. ЧП произошло недалеко от Коломны. На земле разрушений нет. Среди одной из версий авиакатастрофы – неисправность двигателя из-за перегрева.

Утром в Приморском крае разбился легкомоторный самолет, пилот не выжил. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Подмосковье
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