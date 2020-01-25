Вор-рецедивист ограбил магазин в Карелии и снова попал за решетку

В Прионежском районном суде завершилось рассмотрение уголовного дела по обвинению жителя Прионежского района в совершении хищения чужого имущества из магазина в деревне Половина.

Органами предварительного следствия установлено, что в сентябре 2019 года подсудимый, неоднократно судимый, в том числе за совершение преступлений против собственности, взломал решетку на окне, разбил стекло и проник в магазин. Оттуда похитил чужое имущество на общую сумму более 9000 рублей.

За совершение преступления суд приговорил мужчину к наказанию в виде лишения свободы.

Следует отметить, что в течение 2019 года в этом магазине неоднократно совершались кражи продуктов питания, из-за чего в настоящее время учредителем фирмы принято решение о закрытии торговой точки.