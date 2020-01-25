В Костомукше женщина-водитель попала в больницу после ДТП

46-летняя водитель автомобиля «Рено» госпитализирована после аварии в Костомукше. ДТП произошло на улице Снежной 24 января вечером.

По информации Госавтоинспекции Карелии, в 19:00 46-летняя водитель автомобиля «Рено» при движении не учла дорожные и метеорологические условия, в результате возникшего заноса не справилась с управлением и совершила съехала в правый придорожный кювет, после чего машина опрокинулась.

В результате происшествия водитель получила телесные повреждения и была доставлена в Костомукшскую городскую больницу.

Фото Госавтоинспекции Карелии