25 января 2020, 11:17
В Костомукше женщина-водитель попала в больницу после ДТП
Водитель автомобиля «Рено» не справилась с управлением, съехала в кювет и получила травмы
46-летняя водитель автомобиля «Рено» госпитализирована после аварии в Костомукше. ДТП произошло на улице Снежной 24 января вечером.
По информации Госавтоинспекции Карелии, в 19:00 46-летняя водитель автомобиля «Рено» при движении не учла дорожные и метеорологические условия, в результате возникшего заноса не справилась с управлением и совершила съехала в правый придорожный кювет, после чего машина опрокинулась.
В результате происшествия водитель получила телесные повреждения и была доставлена в Костомукшскую городскую больницу.
Фото Госавтоинспекции Карелии