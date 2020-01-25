Молодой водитель пострадал в ДТП с грузовиком на трассе «Кола»

19-летний водитель автомобиля «ВАЗ 210740» пострадал в ДТП в Сегежском районе. Авария случилась 24 января на 704-м км автодороги «Кола».

Как сообщили в ГИБДД Карелии, в 18:05 водитель «ВАЗ 210740» не справился с управлением и допустил занос с выездом на встречную полосу, где произошло столкновение с встречным автомобилем «ДАФ» в составе с полуприцепом «KRONE».

В результате ДТП водитель «ВАЗ 210740» получил травмы, пострадавший доставлен в Сегежскую ЦРБ.

Фото Госавтоинспекции Петрозаводска