Пассажир пострадал после столкновения иномарки с «Газелью»

28-летний пассажир иномарки пострадал в ДТП в Петрозаводске. Серьезная авария произошла на перекрестке пр.Александра Невского – ул. Л. Толстого 24 января.

Как рассказали в Госавтоинспекции Карелии, в 8:42 43-летний водитель автомобиля «Фиат Альбеа», выезжая со второстепенной дороги, совершил столкновение с автомобилем «Газель 300926», который двигался по главной дороге.

После столкновения автомобиль «Фиат Альбеа» отбросило на стоящий автомобиль «Форд Фокус» с последующим наездом на стойку дорожного знака.

В результате ДТП медицинская помощь была оказана 28-летнему пассажиру автомобиля «Фиат Альбеа».

Фото Госавтоинспекции Карелии