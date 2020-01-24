24 января 2020, 19:26
Происшествия

Двух браконьеров в Карелии оштрафовали за незаконную ловлю рыбы

Транспортные полицейские пресекли нарушения в области охраны водных биоресурсов на севере республики

В ходе проведения профилактического рейда на реке Кемь транспортные полицейские обнаружили 39-летнего мужчину, занимавшегося браконьерством. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Было установлено, что житель Карелии ловил рыбу в месте нереста лосося незаконной снастью, так называемой «катюшей». Заметив полицейских, мужчина обрезал самодельную снасть и выбросил ее в реку.

С начала года это уже второй подобный случай. Ранее точно так же попался еще один житель Кемского района.

Оба нарушителя привлечены к административной ответственности за незаконную добычу водных ресурсов. Им назначены штрафы в две тысячи рублей.

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Кемский район
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штраф
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Кемь
рыба
новости Карелии