Двух браконьеров в Карелии оштрафовали за незаконную ловлю рыбы

В ходе проведения профилактического рейда на реке Кемь транспортные полицейские обнаружили 39-летнего мужчину, занимавшегося браконьерством. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Было установлено, что житель Карелии ловил рыбу в месте нереста лосося незаконной снастью, так называемой «катюшей». Заметив полицейских, мужчина обрезал самодельную снасть и выбросил ее в реку.

С начала года это уже второй подобный случай. Ранее точно так же попался еще один житель Кемского района.

Оба нарушителя привлечены к административной ответственности за незаконную добычу водных ресурсов. Им назначены штрафы в две тысячи рублей.