В «Лотос Plaza» прошла внеплановая проверка пожарной безопасности

С 23 января начата внеплановая проверка соблюдения пожарной безопасности во второй очереди торгового комплекса «Лотос Plaza» - сообщил заместитель начальника отдела надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельности главного управления МЧС России Артем Березин.

«На настоящий момент изучаются документы проектной документации, а также проведен инструментальный контроль работоспособности систем противопожарной защиты, - сказал Березин. - Системы автоматической пожарной сигнализации сработали, системы оповещения запустились».

По словам Артема Берзина, проверка торгового комплекса на безопасность будет длиться 20 дней и завершится 19 февраля.

«После проведения инструментального контроля все будет сверяться с проектной документацией, и после этого будет результат», - пояснил Березин.

Сегодня проверка проводилась не только в общих зонах ТРК, но и в детском развлекательном центре «Боше парк» и фитнес-клубе «Fitness House». Были проверены алгоритмы работы систем пожарного извещения, включая оповещение, разблокировку дверей пожарных выходов, запуск системы дымоудаления и пр. Все системы сработали штатно, сигналы пришли на пульт диспетчерам. Все эвакуационные выходы и в «Боше парк», и в фитнес клубе ведут прямо на улицу.

Управляющая детским центром «Боше парк» Наталья Антипина рассказала о том, что, помимо контроля исправной работы противопожарных систем, особое внимание центр уделяет обучению персонала по организации эвакуации посетителей. Наталья заверила, что оснащение парка соответствует требованиям, установленным ГОСТ, и обладает соответствующими степенями огнезащиты. Появление сотрудников в форме вчера взволновало некоторых клиентов парка, однако родителям не стоит переживать за качество пластиковых деталей: они выдержали не только испытания, но и ежедневную мойку.

В ходе проверки сотрудников МЧС сопровождало руководство «Лотос Plaza», сотрудники строительной организации, службы безопасности комплекса Тимур Абдулаев и даже представитель Законодательного собрания.

«Сегодня мы совместно с органами государственного надзора проводили проверку систем безопасности – это очень важная проверка для такого рода объектов, - отметила управляющая ТРЦ Юлия Матросова. - Это новое здание, здесь реализованы очень сложные системы безопасности, и она многокомпонентная. Сегодня был инструментальный контроль, проверили все основные пункты, которые запускаются в режиме ЧС, и отследили, как работают системы противопожарной безопасности».

«Вторая очередь «Лотос Plaza» – это 25 тысяч квадратных метров площади, где могут одномоментно находиться до тысячи человек, - сказал Тимур Абдулаев. – В здании 36 эвакуационных выходов, 38 тревожных кнопок, на каждом этаже пожарные гидранты, общее количество которых составляет 87 штук. Если отключится электричество, то противопожарные системы будут работать в автономном режиме. Система эвакуации имеет аккумуляторные батареи, заряда которых хватит на два часа работы».

Сотрудники безопасности отметили, что как противопожарные проверки, так и антитеррористические проводятся в торгово-развлекательном комплексе регулярно.

«На сегодняшний день инструментальная проверка показала, что в данный торгово-развлекательный комплекс ходить безопасно, потому что системы сработали, двери эвакуационных выходов открылись»,

- заверил замначальника отдела по надзорной деятельности МЧС Карелии Артем Березин.

Напомним, в последние дни искусственно раздувался скандал в ряде СМИ по поводу пожарной безопасности во второй очереди ТРК «Лотос Plaza». Звучали даже сравнения с «Зимней вишней», что само по себе абсурдно: сопоставлять новое здание и перестроенные заводские помещения. Немаловажную роль в пресс-скандале сыграл бывший сотрудник торгово-развлекательного центра.