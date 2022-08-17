Вонь на Чапаева осталась, как и «водоем» с фекалиями

«Водоем» с фекалиями во дворе дома №12 на улице Чапаева продолжает испускать зловоние, несмотря на меры, которые приняли коммунальщики.

О появлении грязной запруды с мусором и фекалиями петрозаводчане сообщили в социальной сети 15 августа. Вечером 16 августа в сообществе Единой дежурно-диспетчерской службы сообщили, что сотрудники водоканала устранили засор канализации в этом месте.

Несмотря на то, что канализацию прочистили, запруда никуда не делась. Читатель «Петрозаводск говорит» прислал в среду в редакцию фотографии, подтверждающие, что грязный водоем не испарился и по-прежнему распространяет страшное зловоние.

«Запруда не ликвидирована! Сделал фото 17.08.2022 в 12:20 по московскому времени»,

- сообщил наблюдательный горожанин. (фото читателя «Петрозаводск говорит»)