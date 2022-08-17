Фургон без водителя на парковке врезался в две иномарки

Фургон на стоянке повредил две легковушки, водители всех трех машин узнали об этом не сразу. Дело в том, что авария произошла без их участия, пишет «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Это случилось в 12:21 в среду, 17 августа, около дома № 4 по улице Казарменской в Петрозаводске. На парковке фурон Ford без водителя внезапно стал двигаться под уклон.

Через пару десятков метров он врезался в Hyundai и Renault, которые стояли на той же парковке. Момент ДТП зафиксировали камеры наружного наблюдения. Очевидно, что фургон не поставили на стояночный тормоз. // Фото, видео: ДТП Петрозаводска и Карелии