Пьяный гонщик опрокинул «Ладу», уходя от полицейской погони

Полиция пыталась остановить гонщика на отечественной легковушке утром 13 августа, началась погоня. Камеры уличного наблюдения CityLink запечатлели передвижение автомобиля «Лада Калина» в сопровождении наряда ДПС по улицам столицы Карелии. Гонки закончились в районе пересечения Лесного проспекта и Суоярвского шоссе.

Легковушка на повороте налетела на бордюр и опрокинулась на бок. Стражи порядка поспешили людям на помощь. Со слов очевидцев, в «Ладе» находились три человека.

В городской Госавтоинспекции порталу dtpptz сообщили, что за рулем легковушки находился 20-летний молодой человек с признаками опьянения и без прав. В отношении нарушителя составили административный протокол.

Ранее в Петрозаводске полицейские также гонялись за нарушителем. Стражам порядка пришлось открыть огонь. (фото скриншот видео)