17 августа 2022, 12:12
«Вонючую запруду» в Петрозаводске ликвидировали сотрудники Водоканала
Горожан после публикации в СМИ избавили от зловония
Запруда из фекалий и мусора появилась около домов на улице Чапаева. «Петрозаводск говорит» сообщил об этом 15 августа, в понедельник.
Горожане в соцсетях жаловались на невыносимую вонь. Огромная лужа разлилась около одного из подъездов дома № 12. Жильцы обращались в мэрию, «Службу заказчика», в ЕДДС – безрезультатно.
После публикации ЕДДС сообщила, что сотрудники АО «ПКС – Водоканал» устранили засор канализации. Это произошло вечером 16 августа. // Фото: «Живой Петрозаводск»/ВКонтакте