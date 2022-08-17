«Вонючую запруду» в Петрозаводске ликвидировали сотрудники Водоканала

Запруда из фекалий и мусора появилась около домов на улице Чапаева. «Петрозаводск говорит» сообщил об этом 15 августа, в понедельник.

Горожане в соцсетях жаловались на невыносимую вонь. Огромная лужа разлилась около одного из подъездов дома № 12. Жильцы обращались в мэрию, «Службу заказчика», в ЕДДС – безрезультатно.

После публикации ЕДДС сообщила, что сотрудники АО «ПКС – Водоканал» устранили засор канализации. Это произошло вечером 16 августа. // Фото: «Живой Петрозаводск»/ВКонтакте