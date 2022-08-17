Граница с Эстонией отрыта

По сообщению Северо-Западного таможенного управления, возобновлено перемещение через российско-эстонскую границу в районе Ивангород-Нарва.

С эстонской стороны сообщили, что ограничение движения было связано с обновлением программных средств. Сейчас пункты пропуска работают в штатном режиме

Напомним, вчера РИА Новости передали информацию, что предположительно, эти действия связаны с демонтажем памятника танка Т-34 и других советских мемориалов в Нарве.Фото: sztu.customs.gov.ru.