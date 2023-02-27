Волшебный пендель: Следком России отменил трущобы

Текст: Татьяна Смирнова

Случаются еще в жизни чудеса, хотя могло обойтись и без них – работай местная власть на совесть. 16 февраля мы рассказывали, что жители поселков Суоярвского района – Пийтсиеки и Вегарус – стали «заложниками» программы расселения аварийного жилья. Администрация Суоярвского района приняла решение выделить им взамен разрушенных квартир практически равнозначные, причем жителю Вегаруса запретили даже осмотреть «новое» жилье, а маломобильной женщине-инвалиду из Пийтсиеки предложили квартиру с несколькими печками и без удобств. Точнее, по определению чиновников, обе эти квартиры имеют «благоустройство, применительно к данному населенному пункту», то есть - никакого…

В публикации мы напомнили, что первое лицо государства без устали, из года в год, призывает руководство регионов вытаскивать людей из трущоб. Не далее как 30 ноября прошлого года, анонсируя новый этап программы переселения, президент назвал тему борьбы с трущобами «крайне чувствительной», наряду с благоустройством дворов и ремонтом коммунальных объектов в регионах.

Не удивительно, что первым, кто откликнулся в комментариях под статьей, был Глава Карелии Артур Парфенчиков: «Поручение имеет сроки исполнения. До 31 декабря 2025 года должно было состояться переселение граждан, проживающих в аварийных домах, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Правительством Карелии принято решение расселить указанные дома на два года раньше - до 31 декабря текущего года. И это будет сделано. Расселение многоквартирных аварийных домов, признанных таковыми с января 2017 года (а их более 4 000 - только домов!) начнётся с 2024 года».

Однако вскоре стало известно, что нашу публикацию прочли и в Следкоме РФ – там, судя по всему, внимательно следят за ходом исполнения поручений Путина.

«Бастрыкин заинтересовался странным «расселением» ветхого жилья в Суоярвском районе. Следком РФ проверит, почему в Карелии не могут выбраться из трущоб»,

– первыми узнали эту новость наши читатели 19 февраля.

В тот день работник следкома Карелии, руководству которого Бастрыкиным было поручено представить доклад о результатах проверки по озвученным в СМИ фактам, связался с нашим корреспондентом, чтобы установить контакты с обитателями трущоб.

Заметим, что Следком России оказался единственной государственной организацией, которая оперативно отреагировала на публикацию.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства»,

– говорилось в сообщении на страничке ведомства в соцсети.

И тут начались чудеса! По сообщению родственницы женщины-инвалида, которая из-за ужасного состояния жилья вынуждена четвертый год находиться в доме сестринского ухода, на следующий день сотрудники следкома РК выехали в Пийтсиеки для осмотра ее квартиры. Там их встретил сын Алины Кораблевой, который является ветераном боевых действий первой чеченской компании и проживает с семьей в таком же старом доме без удобств.

В тот же день, 20 февраля, глава администрации Суоярвского района Петров письменно предлагает женщине заключить мировое соглашение (суд признал право Кораблевой на получение жилья по расселению еще в марте 2022 года) с предоставлением благоустроенной однокомнатной квартиры в Суоярви. По словам представительницы женщины-инвалида, квартира запущенная и требует ремонта, но отказываться от нее было бы неразумно – с условием устранения протечки крыши (это пятый этаж), замены сантехники и косметического ремонта здесь можно жить…

Мужчину из Веграуса, как сообщили его представители, опросили как потерпевшего после осмотра двух квартир – в которой он прописан и куда его собирались по суду принудительно переселить. 27 февраля Суоярвский суд должен рассмотреть иск районной администрации о выселении, но, надо полагать, решение будет отрицательным.

В присутствии сотрудника следкома чиновники обещали выделить ему временное благоустроенное жилье в Суоярви пока не будет готов строящийся для расселения авариек новый дом на Первомайской.

Ведь могут, если захотят. Только вот чтобы наши чиновники захотели что-то делать, почему-то из Москвы должен прилететь «волшебный пендель»…