В Карелии люди не могут вырваться из трущоб

Текст: Татьяна Смирнова

Со странностями реализации программы расселения аварийного жилья столкнулись жители депрессивных поселков Суоярвского района, которым в силу обстоятельств никогда не накопить на собственный угол. Циничное отношение чиновников местной администрация к живым людям поражает воображение.

Первое лицо государства без устали, из года в год, призывает руководство регионов вытаскивать людей из трущоб. Так 30 ноября прошлого года, анонсируя новый этап программы переселения, президент назвал тему борьбы с трущобами «крайне чувствительной», наряду с благоустройством дворов и ремонтом коммунальных объектов в регионах. Вы думаете, что все по его команде подхватились, прочувствовали и стали выполнять указание? Как бы не так…

Жительница поселка Пийтсиёки Алина Кораблева оказалась в крайне незавидном положении, так как четыре года назад перенесла инсульт и с тех пор считается маломобильной – у женщины почти не действуют левые рука и нога. А если добавить сюда возраст – под семьдесят – и одиночество, то хоть волком вой от проблем. После больницы возвращаться домой было опасно: маленькая муниципальная квартира в деревянном доме с печками давно пришла в негодность, поэтому пришлось поселиться в доме сестринского ухода в Поросозере, тратя на это практически всю пенсию в 14 тысяч рублей.

Однако в учреждении существуют ограничения по срокам проживания. А возвращаться некуда. Женщина обнадежилась, узнав, что в 2019 году ее дом признали аварийным: может, пойдут ей навстречу и выделят удобную квартиру с учетом инвалидности? Но разве так бывает…

Пришлось просить добрых людей помочь составить иск в Суоярвский суд, чтобы тот обязал районную администрацию выделить гражданке жилье в райцентре.

Как водится, представитель власти на заседание не явился, предоставив информацию о том, что в порядке реализации программы расселения Алина Кораблева получит квартиру до 2025 года. Ответчик при этом подчеркнул, что поскольку истица «не страдает тяжелыми формами хронических заболеваний», основания для предоставления жилья во внеочередном порядке не имеется. Суд счел эти бесчеловечные доводы несостоятельными и принял решение в адрес администрации: обеспечить гражданку Кораблеву жилым помещением, благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного пункта, то есть в Пийтсиёки…

Те из нас, кто хоть раз бывал в умирающих по всей Карелии лесных поселках, отлично представляют себе «уровень благоустройства» в местных бараках. Туалет на улице, вода в лучшем случае – в колодце, медпомощь, почта, баня – в недосягаемости, до магазина или автолавки – тоже еще дойти надо… Потому Алина и попросила у чиновников квартирку в Суоярви. А ей под конец года вместо аварийки площадью 28 квадратных метров предложили «хоромы» площадью в 41 квадратный метр из трех комнат в аналогичном доме. Иначе как издевательством этот «жест» чиновников не назовешь – ну разве что они сами готовы топить ежедневно несколько печей, таскать воду и ходить в магазин, помогая попавшему в беду одинокому человеку.

Женщина написала заявление на имя главы администрации Суоярвского муниципального округа Петрова, отказавшись от предложенного жилья. Сейчас Алина Кораблева находится в доме сестринского ухода в Эссойле, не хочется в это верить, но рано или поздно возвращаться в трущобы ей придется. До 2025 года в соцучреждении держать не станут.

Житель поселка Вегарус того же злополучного Суоярвского района оказался ответчиком по иску со стороны администрации, которая требует принудительного выселения мужчины из аварийной квартиры, чтобы также принудительно вселить его в ничуть не лучшее жилье.

Как рассказал нам гражданский активист Алексей Альхимович, который прошел огонь и воду, чтобы по суду истребовать у администрации Суоярвского района адекватную компенсацию за приватизированную квартиру в аварийном доме, жителю Вегаруса буквально подсовывают «кота в мешке». Человек сам добился, чтобы его жилье признали аварийным. Странно, что этого не сделала администрация, которая отвечает за состояние муниципального жилого фонда и должна вести учет аварийного жилья.

«Итог обращений – признали нуждающимся, малоимущим и поставили в очередь на улучшение жилищных условий. Но при этом предложили самостоятельно обратиться в «Недвижимость» за экспертизой»,

– рассказывает Алексей.

– Обратился, оплатил договор – 18000 рублей в 2020 году. По результатам экспертизы год спустя дом признали аварийным. Расселение назначено на 2030 год.

Жить столько времени без крыши над головой (она в буквальном смысле рухнула) невозможно, поэтому в 2022 году гражданин обратились в суд. В марте иск был удовлетворен частично (отказали предоставить квартиру в городе Суоярви). Суд пошел по привычной схеме, обязав администрацию обеспечить гражданина жилым помещением, благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного пункта, то есть в Вегарусе Лоймольского поселения. Для исполнения решения в сентябре истец обратился к приставам, но администрация подала заявление в суд на отсрочку. Последовал отказ. На апелляцию – тоже. В октябре гражданину предложили жилье, которое в категоричной форме не позволили даже предварительно посмотреть! Дескать, начнете фотографировать, в интернет выкладывать. Более того, чиновники решили показать свои неограниченные возможности и не разрешили войти в квартиру приставу, который ведет исполнительное производство!

Мужчине ничего не оставалось, как написать официальный отказ. А в январе он получил из районной администрации иск о принудительном выселении. Последствия подписания договора соцнайма, на который вынуждают гражданина чиновники, таковы: его снимают с очереди и больше ни на какое расселение он не сможет претендовать. Если опять за свой счет не признает дом аварийным.

«Предложенное мне жилое помещение, взамен аварийного, длительное время не отапливалось, его использовали как дачу, и в ней проживали только несколько недель в летнее время, собственник надлежащим образом за своим имуществом не ухаживал, – поясняет мужчина, оценивая предложенное по принципу «кота в мешке» жилье. – Труба печного отопления в полуразрушенном состоянии… Дверные проёмы перекошены, крыша веранды провисла. Внешние стены не имеют теплоизоляции. Туалет расположен на улице и никогда не чистился. Хозяйственные постройки, предназначенные для хранения дров, заваливаются, могут рухнуть мне на голову. Проверить функциональность печного отопления не представилось возможным, поскольку в доступе в квартиру мне было категорически отказано. Также не было возможности проверить наличие прибора учёта электроэнергии…»

Гражданину удалось выяснить, что в щитовом доме 1974 года постройки капитального ремонта никогда не проводилось, рядом нет источника воды. В посёлке отсутствует общественная баня, а до ближайшей 30 километров – в Суоярви. Магазинов в Вегарусе тоже нет, общественный транспорт ходит в посёлок один раз в месяц, почта – один раз в неделю по субботам. В заключении своего обращения мужчина попросил суд обязать администрацию предоставить ему доступ в предлагаемую квартиру и назначить судебную экспертизу помещения. Он резонно опасается, что в случае удовлетворения исковых требований администрации его снимут с очереди на улучшение жилищных условий.

«И я останусь до конца своих дней в пустом посёлке, так как Вегарус постепенно превращается в «дачный», постоянные жители покидают его, в том числе по расселению. Кроме того, решение нарушит мое конституционное право на достойную жизнь и жилье…»

Мы привели только два примера, наглядно демонстрирующие способы расселения трущоб в Карелии.

Выходит, призывы президента - пустой звук? А сидящие в теплых кабинетах тем временем продолжают издеваться над беззащитными гражданами-квартиросъемщиками, лишая их законных прав на комфортное жилье. Зная, что ничего им за это не будет.