В Карелии построят 11 домов для переселенцев в этом году

До конца 2023 года в Карелии будут введены в строй 11 многоквартирных домов для переселенцев из аварийного жилья. Об этом сообщает Минстрой РК.

Так, на улице Боровой в Петрозаводске появятся 162-квартирный и 196-квартирный дома. Здания на 100 квартир и больше будут построены в Беломорске, Сортавале (два дома) и в Суоярви (два дома).

В Кондопоге, Лахденпохье, а также в поселках Янишполе и Шуя введут в эксплуатацию дома, в которых будет менее 100 квартир. // Фото паблика Минстроя РК