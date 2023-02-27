Проверка систем оповещения пройдет по всей Карелии

Проверка систем оповещения населения пройдет 1 марта по всей Карелии. Об этом сообщает госкомитет РК по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

С 10:40 до 10:43 через рупорные громкоговорители будет передаваться речевое сообщение «Внимание, проводится проверка системы оповещения» и сигнал «Внимание всем!» в виде сирены. По смс предупреждение поступит от РСЧС.

В районах республики для оповещения будет задействован специализированный транспорт. Будут подключены также и различные ручные оповещатели.

Власти региона просят жителей республики не предпринимать никаких действий, сохранять спокойствие и порядок. // Фото: unsplash.com