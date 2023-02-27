Опубликованы фотографии новой школы в Деревянке

Строительство новой школы в Деревянке входит в финальную стадию. Строители уже работают над чистовой отделкой помещений, рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков.

На следующем этапе в школе установят мебель и необходимое оборудование. Как только сойдет снег, рабочие займутся благоустройством территории. Параллельно будет проходить лицензирование учебного заведения.

Школа рассчитана на 200 учеников. На ее территории разместятся большие спортивные залы, площадки для баскетбола, мини-футбола, волейбола, занятий хореографией, актовый зал. // Фото со страницы Виктора Россыпнова / vk.com