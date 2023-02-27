Мясо и картошка начали дешеветь в Карелии

Карелиястат рассказал об изменении цен в республике на неделе с 14 по 20 февраля. Информация приведена на сайте ведомства.

Так, среди овощей и фруктов подорожали помидоры (4,3%), лук (3,8%), морковь (3,6%) и бананы (2,5%). В то же время упали цены на картофель (2,7%), огурцы (1,8%).

Среди других продуктов подешевели вареная колбаса (6,4%), свинина (5,3%), баранина (4,5%), молоко (3%), печенье (2,5%), сливочное масло (2%). Выросли цены на сосиски, сардельки, полукопченую колбасу, маргарин и макароны (2,3-6,4%).

Еженедельный мониторинг цен проводят в Петрозаводске, Сегеже и Костомукше. // Фото: unsplash.com