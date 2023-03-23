Волонтеры «Воздуха Карелии» первыми узнали имена новых участников

Волонтеры фестиваля «Воздух Карелии» (0+) первыми узнали имена новых артистов, которые выступят этим летом под Петрозаводском.

22 марта организаторы главного музыкального приключения карельского лета встретились с теми, кто готов участвовать в организации фестиваля. В ходе собрания обсуждали расписание выступлений музыкантов, а волонтерам раскрыли имена новых участников. Обговаривали также схему фестиваля, направления, в которых будут заняты активисты. Это строительные моменты, организация палаточных городков в Чалне и на турбазе Урозеро, организация детской зоны, парковки, информационного центра, трансфера гостей и многое другое.

Фестиваль пройдет 16-18 июня на вотчине Талвиукко в Чалне. В Карелии выступят «Алиса», Гарик Сукачев, TODD (экс-музыканты «Короля и Шута» и Алексей Горшенев), Gayazov$ Brother$, Игорь Растеряев, 7Б, «Наив», «Мара», «Черный Вторник», «Ангел НеБес», «Космонавтов Нет», «Разные люди», «Тролль гнет ель», Znaki, фолк-коллектив «Алёnа», «СерьГа», «Инкогнито», «Включая микрофон!», «Гран-куражъ», «Виктор», «НЭП», «Скворцы Степанова». Список будет пополняться. // фото предоставлено организаторыми фестиваля