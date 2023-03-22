В День поэзии карельские малыши получили новую книжку

Окружающий мир почти каждому будет казаться намного интереснее, если у человека есть любимое увлечение. У Артема Миронова их не одно, а несколько. Он любит рисовать, увлекается спортом, но в последнее он стал писать стихи, для взрослых, и для детей.

Взяться за перо и сложить четверостишия мужчину вдохновила маленькая племянница. Девчушка с удовольствием слушала добрые рифмы дяди о братьях наших меньших. Так маленькая девочка смогла вдохновить писателя для создания веселых стихотворений. Позже Артем захотел объединить их в одном издании. Поэтические строфы у сочинителя рождались моментально, ему оставалось только перенести их на бумагу. С иллюстрациями дела обстояли немного сложнее. Для того, чтобы животные на страницах книжки выглядели по-доброму, пришлось приложить немало стараний.

«С первого раза рисунки не получались. Например, крокодила я вырисовывал несколько раз. Он получался на вид то глупым, то злым. В результате стараний, и крокодил, и лягушонок, и слоненок. и другие персонажи получились яркими и миловидными»,

— говорит Артем.

О своей книжке «Стихи для детей о животных» (0+) Артем Миронов рассказал детям на встрече в Эссойльской библиотеке. Так совпало, что знакомство с юных читателей и автора состоялось 21 марта – в День поэзии. Малыши встретили книжку на ура. Артем же подарил несколько экземпляров книг библиотекам Пряжинского района, так что и у других ребят теперь есть возможность услышать звонкие рифмы и ритмы стихов Артема Миронова.// фото Алина Гапеева