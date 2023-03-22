Вышел альбом с малоизвестными работами карельского художника

Всего в сборнике, выпущенном издательством «Острова», 700 репродукций картин Мюда Мечева разных лет из собраний ведущих музеев региона, а также из частных коллекций.

Карельский художник считал, что хорошая работа способна значительно продлить жизнь.

«И если ты работаешь и умрешь в той же одежде, в которой сидел у мольберта, — это счастье»,

— говорил Мечев.

Жизнь и творчество художника тесно связаны с Карелией и Петрозаводском. Здесь вышли различные издания эпоса «Калевала» с его иллюстрациями, знаменитая русская летопись «Повесть временных лет». Победителями конкурса «Книга года РК» стали фундаментальные издания с иллюстрациями Мюда Мечева: в 2008 году «Евангелие» и в 2013 — «Новый Завет».