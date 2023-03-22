Календарь. Памятные события 23 марта

23 марта — Всемирный день метеоролога. День работников гидрометеорологической службы РФ;

— 115 лет со дня рождения Анатолия Васильевича Ляпидевского (1908 - 1983), летчика, заместителя командующего ВВС 19-й армии, начальника полевого ремонта 7-й воздушной армии Карельского фронта в годы Великой Отечественной войны. Один из семерки первых Героев Советского, получивший звание за участие в операции по спасению экспедиции парохода «Челюскин» в 1934 году;

— 75 лет назад родился Александр Васильевич Питухин (1948 - 2019), доктор технических наук, профессор. Он более 15 лет был деканом Лесоинженерного факультета Петрозаводского госуниверситета, затем возглавлял Институт лесных, инженерных и строительных наук ПетрГУ. Почетный работник высшего профсоюзного образования РФ, почетный работник лесного хозяйства, действительный член Российской академии естественных наук, Нью-Йоркской академии наук. Примечательно, что на всемирных форумах по образованию в области лесоинженерных наук он являлся единственным представителем от России.

Питухин обоcновал и предложил комплекcный подход к проектированию, позволяющий определить оптимальное сочетание конструкторских и технологических параметров, разработал методы оценки показателей безотказности элементов конструкций и разработал теорию катастроф в инженерном проектировании… Александр Васильевич автор 147 научных трудов, 2 авторских свидетельств и 48 учебно-методических работ. Всего у него более 200 публикаций, в том числе в зарубежных издательствах.