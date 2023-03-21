В карельском поселке будут звенеть колокола

В Пряжинском районе 22 апреля пройдет фестиваль «Пасхальный перезвон», (0+). Организаторы уже начали прием заявок.

«Участникам необходимо заполнить анкету и предоставить свою музыкальную программу. У каждого звонаря есть возможность показать свою мастерство. А в состав жюри войдут все слушатели, которые путем голосования определят лучшего звонаря. Для победителей приготовлены денежные призы. Такого рода фестиваль у нас проводится впервые. Надеюсь, что конкурс станет ежегодным»,

- говорит отец Георгий (Игнатьев), настоятель храма пророка Илии села Ведлозеро.

Праздничная программа в Ведлозере обещает быть по-пасхальному радостной, красивой и душевной. Для гостей праздника будут также организованы концерт, полевая кухня и чай.

Потом все желающие смогут попасть на колокольню и позвонить самостоятельно.

В этом году верующие отметят Пасху 16 апреля. // фото сообщества Храм пророка Илии в Ведлозере