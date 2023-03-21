Волонтеров фестиваля «Воздух Карелии» приглашают на встречу

Волонтеров музыкального фестиваля «Воздух Карелии» (0+) приглашают 22 марта на встречу с организаторами. Собрание пройдет в 19:00 в арт-кафе «Культура» на Дзержинского, 3, в Петрозаводске. Стать волонтером фестиваля могут те, кому есть 18 лет.

Волонтеры будут помогать со строительством фестивального городка, организацией парковки, уборкой, безопасностью. Добровольцы будут работать с артистами, партнерами, СМИ и помогать с привлечением на фестиваль гостей.

Волонтеры узнают «тайны закулисья» музыкального фестиваля, заведут интересные знакомства, смогут пройти в закрытые зоны, получат именной бейдж и опыт работы в команде. Вдобавок, они бесплатно посетят «Воздух Карелии».

Фестиваль пройдет 16-18 июня на территории вотчины Талвиукко в Чалне. // фото предоставлено организаторами фестиваля