Волонтеры помогут проголосовать за объекты для благоустройства-2024

Продолжается всероссийское онлайн - голосование в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. От Карелии в нем участвуют 76 объектов, 40 из них, набравшие наибольшее число голосов, будут благоустроены в 2024 году.

Отдать свой голос за понравившийся проект на платформе zagorodsreda.ru помогут добровольцы. Волонтеры работают в 16 муниципалитетах, которые участвуют в голосовании от Карелии. Сейчас задействован 141 человек, они могут помочь жителям проголосовать с телефона или с планшета, который есть у волонтера, либо дадут разъясняющие материалы, как это сделать дома.

Например, жителям г.Лахденпохья с голосованием помогает Юлия Анисимова.

В прошлый раз я тоже была волонтером, раздавала листовки и объясняла жителям, как и для чего необходимо принимать участие в голосовании за благоустройство общественных территорий. В этом году решила продолжить и зарегистрировалась в приложении ДОБРО.РФ. Оказываю помощь на улицах и общественных местах города. Меня можно узнать по синей манишке и бейджу с логотипом,

– говорит доброволец.

По ее словам, участие в таких мероприятиях важно, поскольку жители могут напрямую повлиять на решение, какой проект будет реализован на той или иной территории и насколько он важен для создания комфортной среды. Регистрация добровольцев для проведения онлайн голосования еще идет на ДОБРО.РФ.

Организатором Волонтерского штаба является Федеральный штаб онлайн голосования граждан по выбору общественных территорий.