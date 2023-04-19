В тушении пожаров в лесах задействуют вертолет Ми-8 и самолеты Ан-2

Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов будет вести мониторинг пожарной безопасности.

В региональном Минприроды сообщили, что заключены контракты на выполнение лесоавиационных работ с применением воздушных судов. Мониторинг будут вести в зависимости от погоды и класса пожарной опасности.

За обстановкой в лесах будут наблюдать четыре легкомоторных самолета Cessna и два самолета Ан-2. На тушении лесных пожаров будут задействованы вертолет Ми-8 и два самолета Ан-2. Они будут доставлять работников парашютно-десантной пожарной службы к местам ЧП. Патрулирование лесов с воздуха предусмотрено на всей территории Карелии по десяти авиамаршрутам. Вертолет и самолеты базируются в Петрозаводске, Сегеже, Сортавале и Калевале. // фото unsplash.com