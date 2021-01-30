Волонтеры «Онежского десанта» накололи карельской пенсионерке дров

В девяти районах Карелии походит акция помощи. Участники «Онежского десанта» помогают пенсионерам и соцучреждениям с хозработами, организуют мероприятия на свежем воздухе.

Так, 30 и 31 января десант работает в Сегежском и Олонецком районах. По сообщению пресс-службы правительства республики, в деревне Коткозеро бойцы студотрядов приводят в порядок склад Дома культуры. В планах провести игры на свежем воздухе. Студенты помогают пожилым людям с доставкой продуктов, заготовке дров.

В Коткозере волонтеры помогли пенсионерке наколоть дрова. Женщина вырастила четверых своих и 15 приемных детей. Но родственники не смогли навестить ее в этом году из-за коронавируса, а недавно ей сделали операцию на глазах.

«Пока еще очень плохо вижу, ничего не могу делать. Огромное спасибо волонтерам, которые привели в порядок двор, накололи на зиму дрова. Очень мне помогли»,

- сказала Валентина Вартиайнен.

«Онежский десант» ‒ вариант всероссийской акции «Снежный десант». Молодежь проходит социально-трудовую адаптацию и получает опыт волонтерства. В Карелии акция проходит с 2017 года. Сформировано восемь отрядов, в прошлом году был создан первый профильный медотряд «Мёд». (фото ИА «Республика»)