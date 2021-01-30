Жителей Питкяранты просят запастись водой из-за возможных отключений

На официальной странице администрации Питкярантского района накануне вечером появилось предупреждение о возможном отключении воды в городе. Местных жителей попросили сделать стратегический запас воды.

31 января на водопроводных сетях планируются ремонтные работы, сказано сообщении. Из-за этого «возможно будет произведено отключение водоснабжения города с 9:00 часов».

Жителей Питкяранты просят не только запастись водой, но и предупредить соседей, родных, знакомых, поскольку не все люди «пользуются интернетом».

Вдобавок в паблике опубликован график подвоза воды, аж, на три дня – с 29 по 31 января. В нем одни и те же дома – Гоголя, 6, Пушкина, 8-12, а также Комсомольская, 3. При этом заявки на дополнительный подвоз воды просят оставлять в ЕДДС. (фото drive2.ru)