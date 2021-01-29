В Карелии решили создать оперштабы для борьбы с заснеженными улицами

Фактически в середине зимы глава республики распорядился сформировать в городах и районах Карелии оперативные штабы. Такое решение мотивировано продолжительными снегопадами, а следовательно возможными рисками осложнения в движении транспорта и пешеходов. О создании оперштабов сегодня сообщает пресс-служба карельского Минтранса.

Представители этих «органов» будут вести мониторинг обстановки и информировать службы, отвечающие за содержание участков дорог, улиц, тротуаров, пешеходных дорожек и лестниц для оперативной уборке снега и ликвидации гололеда.

Информация о дорожной обстановке и проделанной работе будет ежесуточно поступать в Минтранс республики.

В ведомстве напомнили, что для оперативного решения вопросов, связанных с содержанием региональных дорог, нужно звонить +7(8142) 59-99-89 (диспетчерская служба КУ РК «Управтодор РК»), федеральных дорог - в ФКУ «Упрдор «Кола» - +7(8142) 44-44-77.

Обслуживанием муниципальных дорог заняты местные администрации. Для решения проблем содержания улично-дорожной сети муниципалитетов следует звонить в ЕДДС:

1Петрозаводский городской округ +7(8142) 78-49-41, 051.

2 Пудожский муниципальный район +7(81452) 5-27-00.

3 Сортавальский муниципальный район +7(81430) 4-70-00.

4 Пряжинский муниципальный район +7(81456) 3-21-90.

5 Олонецкий муниципальный район +7(81436) 4-12-40.

6 Муезерский муниципальный район +7(81455) 3-39-28, +7 (960) 218-16-16.

7 Костомукшский городской округ +7(81459) 5-23-35.

8 Суоярвский муниципальный район +7(81457) 5-14-98.

9 Беломорский муниципальный район +7(81437) 5-42-90.

10 Кондопожский муниципальный район +7(81451) 7-98-75, +7(900) 457-79-04.

11 Калевальский муниципальный район +7(81454) 4-17-86.

12 Прионежский муниципальный район +7(8142) 57-84-42, +7(900) 463-00-73.

13 Лоухский муниципальный район +7(81439) 5-21-38, +7(960) 210-77-74.

14 Кемский муниципальный район +7(81458) 5-46-97.

15 Лахденпохский муниципальный район +7(81450) 4-34-09.

16 Медвежьегорский муниципальный район +7(81434) 5-22-71.

17 Питкярантский муниципальный район +7(964) 317-50-91.

18 Сегежский муниципальный район +7(81431) 4-32-44. (фото cheltv.ru)