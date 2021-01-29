Многодетной семье погорельцев предоставили квартиру вместо комнатушки

Администрация Медвежьегорского района выдала многодетной семье погорельцев благоустроенную квартиру взамен предоставленной ранее холодной комнатушки в общежитии. Об этом сообщается в паблике уполномоченного по правам ребенка в Карелии.

«Многодетной семье была предоставлена благоустроенная трехкомнатная квартира с необходимой бытовой техникой на основании договора безвозмездной аренды в центральном районе Медвежьегорска»,

- сказано в сообщении группы.

Напомним, женщина с тремя детьми и пожилой матерью лишилась фамильного дома из-за серьезного пожара в Медвежьегорске 25 января. Спасти удалось корову и несколько кур – все остальное погибло в огне. Был объявлен сбор помощи, неравнодушные люди предоставили одежду и другие принадлежности. Администрация Медвежьегорска предложила погорельцам финансовую помощь по стороне соцзащиты. Возможно, дадут материалы на строительство нового дома. Также власти предложили два варианта временного жилья – неблагоустроенное и комнату в общежитии. Впоследствии оказалось, что в комнате в общежитии нет света, еле теплые батареи, а туалет один на десять комнат. Помощник детского обмудсмена Карелии бросил клич о помощи. (фото «ОПС Медгора»)