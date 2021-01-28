Многодетную семью погорельцев поселили в чудовищных условиях

Женщина с тремя детьми и пожилой матерью лишилась фамильного дома из-за серьезного пожара в Медвежьегорске 25 января. Причиной возгорания на улице Подгорная стала тлеющая труба, в которой замерзла вода. Хозяйка пыталась ее отогреть, но в результате начался пожар.

Спасти удалось корову и несколько кур – все остальное погибло в огне. Животных временно отдали на передержку. Птиц собираются продать, так как требуются финансы, чтобы разобрать остатки дома и разровнять участок.

Был объявлен сбор помощи. Неравнодушные жители в считанные часы собрали вещи – средствами гигиены, канцелярией, игрушками, книгами, теплой одеждой, посудой, шторами, полотенцами, некоторые вещи были с этикетками. Помог также местный магазин.

«Хочу сказать огромное спасибо за поддержку моральную, материальную, вещевую. Город маленький, а люди живут в нем с огромными сердцами, да и не только Медвежьегорск, звонят с разных уголков Карелии, поддерживают, сочувствуют, кто был в аналогичных ситуациях плачут, рассказывают как они это пережили»,

- поблагодарила людей хозяйка сгоревшего дома в паблике «Медвежьегорск Online».

Администрация Медвежьегорска предложила погорельцам финансовую помощь по стороне соцзащиты. Возможно, дадут материалы на строительство нового дома.

Так как жить семье нужно уже где-то сегодня, то местные власти предложили два варианта временного жилья – неблагоустроенное и комнату в общежитии с общим туалетом, без освещения и еле теплыми батареями.

«Один унитаз без слива, с незакрывающейся дверью на десять комнат, тут же рядом с туалетом кран в конце секции на 10комнат» Это что-то, в таких условиях можно только выживать, а деваться некуда, комната небольшая выделили на пять человек, речи о том, как помыться быть не может, тк это просто невозможно. Нужно, конечно, искать средства, чтоб снять квартиру, где можно и помыться и отдохнуть. Маме (бабушке) после несколько инсультов и инфаркта в ее 70 лет, пережить такое очень тяжело! В одну комнатушку с маленькими детьми!»,

- написала женщина, добавив, что будет искать варианты, может, кто-то поможет с жильем, недорого сдаст.

К погорельцам выезжал помощник детского обмудсмена Карелии Геннадий Мазова, сообщается в сюжете Сампо ТВ 360».

«Хотелось бы кинуть клич на поддержку материальную, чтобы решить вопрос сейчас с наймом жилья»,

- сказал Мазов. Детский омбудсмен и помощник подключатся к получении семьей адресной социальной помощи. (фото «ОПС Медгора»)