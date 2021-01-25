Сегодня в Медвежьегорске семья потеряла дом из-за пожара

Сегодня утром, около 6:30, в пожарную часть Медвежьегорска поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Подгорной, сообщает паблик «ОПС Медгора».

К месту возгорания выдвинулись дежурные караулы пожарный частей Медвежьегорск и поселка Пиндуши. Однако, к моменту прибытия первого пожарного подразделения, весь дом уже был охвачен огнем.

На тушение было подано три ручных ствола. Всего в борьбе с огнем участвовало одиннадцать человек личного состава, были задействовано три автоцистерны. В процессе работы, пожарным пришлось использовать аппараты для дыхания на сжатом воздухе.

Более часа понадобилось на ликвидацию горения и еще почти два часа ушли на разборку и проливку завалов для исключения повторного возгорания.

В результате пожара дом выгорел практически полностью, пострадавших нет. Пожарные вывели из хлева-пристройки корову и выпустили кур.

Без жилья и имущества остались мать с тремя детьми (девочки 14 и 5 лет, а также мальчик трех лет). В местных группах в соцсети объявлен сбор помощи.

Фото из группы «ОПС Медгора»