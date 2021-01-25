25 января 2021, 12:52
Подозреваемого в краже мужчину ищут в Петрозаводске
Камера наблюдения сняла возможного преступника, горожан просят помочь найти его
Полиция Петрозаводска объявила в розыск мужчину, попавшего в объектив камеры наблюдения в одном из магазинов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
По данным правоохранителей, этот человек подозревается в хищении. Его личность пока также не установлена.
Всех, кто что-либо знает о подозреваемом, просят звонить по телефону: +7-911-426-81-77. Конфиденциальность гарантируется.