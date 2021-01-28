В школах Приладожья могут накрыть шведский стол

Внедрить питание по системе шведского стола предложил один из директоров школы Сортавальского района, сообщает пресс-служба Законодательного собрания РК.

Руководитель образовательного учреждения во время рабочего совещания сказал, что сейчас какие-то блюда детям не нравятся, поэтому образуется много пищевых отходов. Шведский стол мог бы решить эту проблему.

В парламенте отметили, что образовательное учреждение вправе самостоятельно выбрать форму предоставления питания – традиционную или шведский стол. Родители могут проголосовать – оставить все по старинке или изменить формат питания.

В республиканском парламенте считают, что Сортавальский район может стать пилотной территорией в Карелии по внедрению системы шведского стола в школах. (фото gazetaingush.ru)