Волки держат в страхе население карельского поселка

Триллер карельского поселка: жертвами волчьего аппетита стали четыре домашних собаки. Остатки ночных пиршеств хищников люди обнаружили в районе улицы Набережная.

В начале декабря по поселку Матросы поползли страшные новости: в населенном пункте орудуют волки. Люди рассказывают друг другу о ночных происшествиях. Так, в ночь 1 декабря со двора на улице Набережная из открытого вольера увели небольшую черную собачку. Трапезу они устроили под фонарем недалеко от остановки пассажирского транспорта (со стороны Пряжи) и рядом с установленными детскими качелями.

Через три ночи примерно в этом же районе хищники увели небольшую собачку породы хаски. Очевидцы сообщили, что еще около двух часов ночи она находилась около дома.

«В 9 часов утра я гуляла со своими собаками и обнаружила место расправы. Опять же под фонарями около дома № 40 по улице Набережной». От собаки остался только кончик хвоста и голова, по которым ее и определили. Части тела находились на разных улицах поселка",

— рассказала подробности жительница поселка Матросы.

На следующую ночь банда хищников вновь устроила облаву на деревенских псов.

Жертвой стала собака на улице Школьной. Не удивительно, что она стала легкой добычей для волков: домашний питомец находился на цепи, прикрепленной к будке.

«Опять же пировали волки ночью под фонарями, прямо у дороги, между жилыми домами»,

— передают из уст в уста жители поселка Матросы.

Истории обрастают все новыми и новыми подробностями.

«Дети говорили, что съели собаку на Боровой, прошлой ночью, но это непроверенная информация. Просто, у страха глаза велики, как известно», — старается утешить себя народ.

Пока на глаза людям лесные хищники не попадались: волков никто не видел. Но и жители Матросов стараются соблюдать осторожность.

Женщина, живущая в злополучном районе около леса, сказала, что теперь боится отпускать ребенка в туалет в темноте. Семья живет в неблагоустроенном доме около леса, а туалет находится во дворе. Страх людей вполне объясним, хотя охотники заверяют, что волки на людей не нападают.

Охотинспектор Пряжинского района в курсе «волчьей проблемы» и, как он утверждает, принимает все необходимые меры для ее решения.

«Охотниками Пряжинского района удалось определить по следам, что в поселок Матросы повадились ходить два волка. Следы этих же волков были обнаружены недалеко от поселка Пряжа. Мероприятия по добыче волков, осложняются снегопадами. В данный момент добыть хищников пока не удалось»,

— разъяснил ситуацию председатель Карельской региональной общественной организации охотников и рыболовов Виктор Трепалин.

При этом главный охотовед отметил, что в Пряжинском районе охотникам удалось добыть девять волков. Он добавил, что появление волков в населенных пунктах – явление периодическое. Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют закрывать домашних питомцев в надежные укрытия. Впрочем, и надежные вольеры сильному лесному зверю вполне по зубам.

«У нас ранней весной этого года волки пытались пробраться к двум большим собакам, находившихся в закрытом вольере. Разгрызли нижнюю деревянную калитку, разгрызли дыру в сетке — рабице, но снять не успели. Удивительно, но собаки в этот момент молчали. Двух волков спугнул случайный прохожий. После этого летом мы установили забор из металлического штакетника высотой 170 сантиметров по всему периметру территории, чтобы обезопасить собак и себя».

Тем не менее, волки продолжают наведываться в населенные пункты района и держать народ в страхе. Жители сел и деревень засыпают жалобами местные власти и боятся выходить из дома. Быть героем триллера не хочется никому.//фото Ольги, поселок Матросы, изображение, сгенерированное нейросетью Kandinsky на сайте rudalle.ru