Из-за ОРВИ в Карелии 108 классов в 36 школах закрыли на карантин

За минувшую неделю в Карелии зарегистрировали 6 699 заболевших ОРВИ и 440 случаев коронавируса. Такую статистику на 11 декабря представил Роспотребнадзор.

Уровень заболеваемости ОРВИ превысил эпидпорог на 17 процентов, это произошло за счет возрастной группы 15 лет и старше.

В Петрозаводске за прошедшую неделю зафиксировали 3 485 случаев ОРВИ. Показатель заболеваемости выше эпидемического порога на 9 процентов.

Из-за подъема заболеваемости учащихся 108 классов в 36 школах отправила на карантин, а также воспитанников четырех групп в двух детских садах. Госпитализированы с ОРВИ 25 человек. // фото: pixabay.com