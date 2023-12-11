Владимир Путин поздравил семью из Карелии с приобретением жилья

Анатолий и Анастасия Шиловы из Сегежи стали одними из первых, кто воспользовался возможностью улучшить жилищные условия за счет новой государственной меры поддержки. Президент России пообщался с супружеской парой по видеосвязи в ходе совещания по социально-экономическому развитию арктических городов.

Анатолий и Анастасия Шиловы – молодая семья из Сегежи. Вместе воспитывают 4-хлетнюю дочь Стефанию. Анатолий трудится на предприятии ООО «Сегежская Упаковка» мастером смены, а Анастасия работает врачом-пульмонологом в Сегежской ЦРБ. Трехкомнатную благоустроенную квартиру улучшенной планировки в Сегеже семья приобрела по «Арктической ипотеке». Первоначальный взнос удалось внести за счет средств выплаченных Анастасии по программе «Земский доктор».

- Обсудив все с супругой, мы решили, что «Арктическая ипотека» подходит нам больше всего, потому что ее процент составляет всего 2 %. Взяли сроком на 20 лет, но планируем выплатить ипотеку раньше, – рассказал Анатолий Шилов. – Плюс этой программы в том, что жилье можно приобрести не только в новостройках, но и на вторичном рынке.

Супруги отметили, что узнали об «Арктической ипотеке» ещё летом из СМИ, поэтому ждали момента подписания соответствующего постановления Правительством РФ. Сегодня Анастасия и Анатолий с нетерпением ждут, когда смогут переехать из съемного жилья в собственную трехкомнатную квартиру.

- Планируем начать переезд уже на следующей неделе, чтобы встретить Новый год в новой квартире,

– поделилась Анастасия Шилова.

В беседе с Владимиром Путиным семья Шиловых поблагодарила Президента за возможность так быстро улучшить свои жилищные условия, а Глава государства, в свою очередь, поздравил Анастасию и Анатолия с грядущим новосельем. // фото: пресс-служба главы Карелии