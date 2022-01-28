28 января 2022, 16:58
Россия

Военный вертолет разбился в Ульяновской области

Инцидент с вертолетом Ми-8 произошел недалеко от санатория «Дубки»

В Ульяновской области разбился военный вертолет Ми-8. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный Минздрав.

Инцидент произошел рядом с санаторием «Дубки» на Волге.

«По оперативной информации, в результате падения пострадало три человека. На место оперативно выехали спасатели и медицинские работники для эвакуации и оказания помощи пострадавшим»,

- говорится в сообщении министерства.

По данным агентства, крушение вертолета произошло во время планового полета. По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность. Фото pixabay.com/zujen

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ульяновская область
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Минздрав