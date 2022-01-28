Путин подписал закон об индексации пенсий россиян

Пенсии россиян в 2022 году проиндексируют на 8,6%. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, сообщает «Российская газета».

Индексацию проведут задним число с 1 января. Поскольку пенсии с начала года были уже проиндексированы на 5,9%, то россияне получат разницу. А с 1 февраля пенсионеры получат выплаты в увеличенном размере.

Ранее в Госдуме отмечали, что средний размер пенсии после индексации в 2022 году составит 18 984 рубля.

Напомним, республиканское отделение ПФР опубликовало график перечисления пенсий и других социальных выплат в Карелии в феврале. (фото pixabay.com, ErikaWittlieb)