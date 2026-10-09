Военный погиб при отражении атаки БПЛА в центральной России

Боец отряда «Барс» погиб в Нижегородской области

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Боец отряда «Барс-НН» погиб при отражении атаки беспилотников в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

По словам чиновника, область подверглась нападению БПЛА в ночь на 9 октября. Серьезных повреждений на земле удалось избежать, однако в результате случившегося погиб военнослужащий. У него остались жена и двое детей. Никитин пообещал оказать семье погибшего всю необходимую помощь.

Губернатор отметил, что это первая тяжелая потеря среди бойцов отряда «Барс» в области.

Ранее сообщалось о том, что карельские бойцы отряда «Барс» учатся отражать атаки с воздуха на полигоне в Мурманской области.