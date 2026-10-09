Россиянин набрал 100 ипотек ради безбедной старости

Банки не требовали мужчину подтверждать доход

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Россиянин оформил 100 ипотек. Таким образом он хотел обеспечить достойную старость. Покрывать ежемесячные платежи по кредитам инвестор по недвижимости намеревался за счет аренды апартаментов, сообщает ТАСС. Банки не просили россиянина подтвердить доход, у мужчины было достаточно денег на первоначальный взнос.

До ужесточения правил выдачи ипотеки мужчина смог оформить несколько льготных кредитов. По сведениям экспертов, тогда многие брали по 8-10 подобных займов.

В России был случай, когда заемщик оформил 26 ипотек. Это выявила счетная палата РФ по итогам аудиторской проверки в 2024 году. Банки предоставили займы в рамках различных госпрограмм. До декабря 2023 года свыше 115 тысяч россиян оформили два и более льготных кредита в инвестиционных целях.

Меры поддержки уже изменили, они направлены на решение жилищного вопроса. В настоящее время работает принцип не более одного льготного кредита в одни руки, также с февраля 2026 года разрешено оформление лишь одной семейной ипотеки на обоих супругов.