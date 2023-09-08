Военная база США появится недалеко от Карелии

Военные США могут разместиться неподалеку от российской границы – в Финляндии. Об этом пишет Iltalehti, ссылаясь на заявление финского президента Саули Ниинистё.

Он подтвердил на мероприятии Ассоциации политических журналистов, что не исключает военное присутствие США в Финляндии. Какое именно, президент не уточнил.

По данным издания, американские ВВС будут использовать финскую авиационную инфраструктуру, а конкретно аэропорт Рованиеми в Лапландии.

Это не так далеко от Карелии, ближе всего к будущей американской военной базе находятся Лоухи, Кемь, Костомукша и Беломорск.

Пока что США и Финляндия ведут переговоры, они разрабатывают двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. // фото: frimufilms/ freepik.com