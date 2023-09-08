Финны сбрасывают с воздуха вакцину от бешенства на границе с Россией

По соседству с Карелией с воздуха скидывают съедобную вакцину от бешенства. Таким образом, финны рассчитывают обезопаситься от распространения опасной заразы.

О действиях финнов на границе с Россией написало заблокированное в нашей стране финское издание Yle.

Брикеты с вакциной от бешенства раскидывают на участке между Иломантси и Виролахти, а также на южном побережье от восточной границы до Пюхтяя, передает «Лента». // фото unsplash.com/ Joakim Honkasalo