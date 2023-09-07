Финский город Лаппеенранта отменит бесплатный проезд для украинцев

Администрация финского города Лаппеенранта решила отменить бесплатный проезд в общественном транспорте для украинцев. Об этом сообщили 7 сентября на официальном сайте.

С 1 октября по 31 декабря для пассажиров с украинским паспортом будет действовать льготный тариф. Но с 1 января следующего года они должны будут покупать билеты по обычной цене.

Дело в том, что увеличение количества пассажиров с правом бесплатного проезда негативно сказалось на уровне обслуживания и привело к потере доходов от продажи билетов. Такая льгота была у украинцев с весны прошлого года. Крупные финские города - Хельсинки, Лахти, Оулу уже отказались от нее. // фото: leppäkerttu/pixabay.com